На Западе заявили о неспособности Израиля долго отражать атаки Ирана

Washington Post: Израиль без помощи США сможет отражать атаки Ирана 10-12 дней

Израиль будет способен отражать атаки Ирана без помощи США только в течение следующих 10-12 дней. Такое мнение выразило американское издание The Washington Post.

Журналисты отметили, что долгое ведение боевых действий между Израилем и Ираном маловероятно, поскольку у Израиля нет возможностей держать оборону продолжительное время.

«По некоторым оценкам, без пополнения запасов с помощью Соединенных Штатов или большого участия американских сил Израиль сможет поддерживать свою противоракетную оборону еще 10 или 12 дней, если Иран сохранит постоянный темп атак», — отмечает издание со ссылкой на заявление анонимного источника, близкого к ситуации.

Также издание добавило, что, предположительно, уже к концу этой недели системы Израиля смогут перехватывать лишь меньшую часть ракет из-за необходимости нормировать оборонительные боеприпасы.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп ушел от ответа на вопрос о возможности США вмешаться в конфликт Израиля и Ирана. Также Трамп выразил раздражение действиями Тегерана, заявив, что когда его терпению придет конец, то Иран «ждет безоговорочная капитуляция».

