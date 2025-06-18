Описана обстановка в приграничье Курской области

ТАСС: Икону XIX века из храма Суджанского района вывозили под обстрелами ВСУ

Икону XIX века из храма Суджанского района в Курской области вывозили под обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Обстановку в приграничье описал военный священник, протоиерей Александр Зинченко, передает ТАСС.

По его словам, обстрелы в приграничье не прекращаются до сих пор. «Конечно, и "бахает", и дроны летают, но мы уже привыкли, поэтому быстро заехали, взяли икону и вывезли. Сложностей никаких особых не было, единственное — до конца не было уверенности, что икона все еще в храме, что ее не вывезли, не украли», — отметил священнослужитель.

Как уточнил Зинченко, икону вывозили из церкви Илии Пророка села Заолешенка, которая была построена в 1875 году. Сам храм, с его слов, сейчас также находится в удручающем состоянии. «ВСУ заходили туда, там сейчас бардак», — заключил он.

Ранее российский священник рассказал о тушивших бычки о святыни бойцах ВСУ в Курской области. «Прямо в коробочку, где святые дары, курили и туда вот бычки складывали», — говорил Зинченко.

