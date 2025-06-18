Побывавшему на СВО срочнику почти два года отказывались выдавать удостоверение ветерана

Иванов: Срочнику-бойцу СВО из Сухого Лога не выдают удостоверение ветерана

Побывавшему на специальной военной операции (СВО) срочнику из Сухого Лога Свердловской области почти два года отказывались выдавать удостоверение ветерана боевых действий. Об этом сообщил в Telegram-канале депутат Госдумы Максим Иванов.

Парламентарий отметил, что к нему с просьбой о помощи обратилась мать бойца. Она рассказала, что молодой человек заключил контракт с Минобороны еще до начала частичной мобилизации, выполнял боевые задачи на фронте до июля 2023 года. В этот же период он должен был получить подтверждающие документы, однако этого не произошло.

Иванов сделал запрос в военную прокуратуру Центрального федерального округа. После проверки там подтвердили наличие нарушений со стороны должностных лиц.

Ранее стало известно, что в Московской области мать участника СВО пожаловалась на неполучение выплат за его смерть.