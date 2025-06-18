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10:52, 18 июня 2025Россия

Побывавшему на СВО срочнику почти два года отказывались выдавать удостоверение ветерана

Иванов: Срочнику-бойцу СВО из Сухого Лога не выдают удостоверение ветерана
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Побывавшему на специальной военной операции (СВО) срочнику из Сухого Лога Свердловской области почти два года отказывались выдавать удостоверение ветерана боевых действий. Об этом сообщил в Telegram-канале депутат Госдумы Максим Иванов.

Парламентарий отметил, что к нему с просьбой о помощи обратилась мать бойца. Она рассказала, что молодой человек заключил контракт с Минобороны еще до начала частичной мобилизации, выполнял боевые задачи на фронте до июля 2023 года. В этот же период он должен был получить подтверждающие документы, однако этого не произошло.

Иванов сделал запрос в военную прокуратуру Центрального федерального округа. После проверки там подтвердили наличие нарушений со стороны должностных лиц.

Ранее стало известно, что в Московской области мать участника СВО пожаловалась на неполучение выплат за его смерть.

ЖЗЛ
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