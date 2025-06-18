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18:15, 18 июня 2025Россия

Появились подробности о прошлом найденного под окнами российского школьника

Найденный под окнами в Петербурге и оставивший записку школьник был игроманом
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге школьник, найденный под окнами у дома на Большой Пороховской улице и оставивший отцу записку, был игроманом. Такие подробности о прошлом юноши появились в Telegram-канале «Mash на Мойке».

По данным российского издания, семиклассник незадолго до трагедии снимал деньги с банковской карты бабушки. Всего на игру-сервис он потратил около миллиона рублей.

Как утверждает «Mash на Мойке», юноша боялся, что его ждет серьезный разговор с родителем после такого поступка и решился на отчаянный шаг.

О происшествии с подростком стало известно в среду, 18 июня.

Еще раньше в Петербурге школьница упала с турника и попала в реанимацию с разрывом печени.

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