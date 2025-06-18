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12:16, 18 июня 2025Бывший СССР

Призрак раскрыл планы ВСУ в Запорожской области

РИА: Боец ВС России с позывным Призрак сообщил, что ВСУ не планируют наступать
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не готовят наступление в Запорожской области. Об этом РИА Новости рассказал замкомандира батальона 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» Вооруженных сил (ВС) России с позывным Призрак.

«Противник сидит в глухой обороне. Личного состава на позициях у них не так много. (...) В наступление не планируют», — раскрыл он планы ВСУ.

Замкомандира отметил, что на позициях у украинских войск находится мало людей, наступать они не планируют. Он подчеркнул, что в случае, если командование ВСУ все же примет решение об атаке, ВС России готовы дать достойный отпор.

Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал об уничтожении двух командных пунктов украинских войск в Запорожской области. Помимо этого, ВС России ликвидировали технику, среди которой были артиллерийские установки образца НАТО.

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