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10:47, 18 июня 2025Путешествия

Россиянам предложили отдых «все включено» на зарубежных курортах за 37 тысяч рублей

АТОР: Россиянам предложили отдых в Турции и Таиланде за 37 тысяч рублей
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Российским туристам предложили отдых по системе «все включено» на зарубежных курортах от 74 тысячи рублей на двоих с перелетом (37 тысяч рублей на одного). Об этом говорится в материале Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Эксперты уточнили, что вылететь надо будет с 19 по 26 июня. Речь идет о таких направлениях, как Турция, ОАЭ, Египет, Таиланд, Китай (Хайнань). Россиянам с бюджетом 150 тысяч рублей на двоих посоветовали присмотреться к Катару, Вьетнаму и Шри-Ланке.

Ранее российским туристам предложили летний отдых в отелях Египта по системе «ультра все включено» за 65 тысяч рублей на одного человека. Так, четырехзвездочная гостиница Rehana Sharm Resort Aqua Park & Spa (Шарм-эш-Шейх) в 500 метрах от моря обойдется отдыхающим в 129 тысяч рублей на двоих.

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