Россиянин угрожал девушке расправой за просьбу не мочиться на арт-объект и попал на видео

Житель Екатеринбурга избил прохожую за просьбу не мочиться на арт-объект

Житель Екатеринбурга избил прохожую за просьбу не мочиться на арт-объект, кроме того, горожанин угрожал девушке расправой. Действия россиянина попали на видео, соответствующие кадры распространил портал Е1.ru.

На представленном ролике россиянка делает замечание гражданину, который справляет нужду в парке «Атмофест». Девушка предупредила, что на территории установлены камеры видеонаблюдения. После этого оппонент вышел из себя, стал нецензурно выражаться и бросился на горожанку с кулаками.

Как утверждает девушка, после нападения мужчина сел на летнюю веранду ресторана, пообедал и скрылся. Она отправилась в травмпункт, сняла побои и написала заявление в полицию.

До этого сообщалось, что в подмосковных Мытищах полиция задержала 34-летнего и 22-летнего мужчин, избивших 46-летнего местного жителя за нежелание жить среди мусора.