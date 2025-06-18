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10:32, 18 июня 2025Россия

Россиянин угрожал девушке расправой за просьбу не мочиться на арт-объект и попал на видео

Житель Екатеринбурга избил прохожую за просьбу не мочиться на арт-объект
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Житель Екатеринбурга избил прохожую за просьбу не мочиться на арт-объект, кроме того, горожанин угрожал девушке расправой. Действия россиянина попали на видео, соответствующие кадры распространил портал Е1.ru.

На представленном ролике россиянка делает замечание гражданину, который справляет нужду в парке «Атмофест». Девушка предупредила, что на территории установлены камеры видеонаблюдения. После этого оппонент вышел из себя, стал нецензурно выражаться и бросился на горожанку с кулаками.

Как утверждает девушка, после нападения мужчина сел на летнюю веранду ресторана, пообедал и скрылся. Она отправилась в травмпункт, сняла побои и написала заявление в полицию.

До этого сообщалось, что в подмосковных Мытищах полиция задержала 34-летнего и 22-летнего мужчин, избивших 46-летнего местного жителя за нежелание жить среди мусора.

ЖЗЛ
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