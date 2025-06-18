Россиянина отправили на фронт после смерти сына на СВО и перенесенного инфаркта

72.ru: Военнослужащего из Тюмени отправили на фронт после смерти сына на СВО

Военнослужащего из Тюмени отправили на фронт после смерти сына в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и перенесенного инфаркта. Его историю публикует 72.ru.

По данным издания, 48-летний россиянин подписал контракт с Минобороны в октябре 2022 года. Его сын к этому моменту уже находился на СВО, и в конце 2022-го стало известно, что он пропал без вести. Спустя два года, 27 января 2025 года, семье официально сообщили о смерти бойца.

Супруга российского контрактника уверяет, что после смерти сына и перенесенного инфаркта у мужа начались проблемы со здоровьем, но его вновь отправили в зону боевых действий.

«Он уехал в часть, думали, его там оставят, но буквально за два дня его уже отправили на фронт. Мы передавали командованию документы, подтверждающие смерть сына. Сначала они заявили, что это "не доказательство". Тогда мы добились телеграммы из части, где служил сын», — вспомнила собеседница издания.

С ее слов, после того как смерть сына на СВО была официально подтверждена в воинской части, Центральный военный округ направил поручение перевести россиянина в пункт постоянной дислокации. «Но вместо этого его без объяснений перевели в другую часть, в мотострелковый батальон», — продолжила супруга военнослужащего.

В Минобороны изданию позднее сообщили, что командование части, в которой сейчас служит военный, пошло навстречу семье, и сделало так, чтобы россиянин не находился на передовой. Деталей разрешения вопроса в ведомстве не привели.

Ранее сообщалось, что другого жителя Тюменской области отправили на СВО на костылях и вернули только спустя четыре месяца. У мужчины диагностировали огнестрельный перелом левой бедренной кости и посттравматический артроз левого коленного сустава второй степени.