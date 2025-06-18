Российский боец СВО с перебитыми ногами четыре дня полз по лесу под обстрелами ВСУ и выжил

RT: Боец СВО из Башкирии с перебитыми ногами четыре дня полз до позиций ВС РФ

Боец специальной военной операции (СВО) на Украине из Башкирии с перебитыми ногами четыре дня полз по лесу под обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы добраться до позиций Вооруженных сил России (ВС РФ). Ему удалось выжить, пишет RT.

По данным издания, российский военнослужащий с позывным Супер командовал отделением, принимавшим участие в боях за село Крынки на херсонском направлении. В декабре 2023 года во время выполнения боевого задания он был тяжело ранен — осколки кассетных бомб перебили ему берцовые кости на обеих ногах.

Бои на этом направлении боец описал как тяжелые, так как на стороне ВСУ воевали сотни польских наемников. «Довольно подготовленные, жестко работали, в плен не брали. Но мы отработали лучше, их там много полегло», — отметил он.

Как рассказал боец, группа эвакуации, пришедшая за ним, также попала под обстрел, и бойцы получили ранения. После этого Супер попросил по рации, чтобы за ним никого больше не отправляли, и стал выбираться самостоятельно. До ближайших позиций Российской армии оставалось 700 метров, которые будучи раненым ему удалось преодолеть за четыре дня.

«Там был лес, еще не сожженный полностью. ВСУ работали кассетами, польскими минометами, летали дроны. Я полз, потом прятался под ветками», — вспомнил он.

С его слов, ради спасения он толкал перед собой ветку, чтобы проверить, есть ли впереди неразорвавшиеся боеприпасы, и несколько частей кассетных бомб действительно взорвались. Кроме того, один раз его заметил украинский дрон, который выполнил два сброса — один не взорвался, а осколки второго зашли в позвоночник и поясницу бойца.

Россиянин добавил, что на своем пути периодически терял сознание, но выжил благодаря навыкам, полученным в детстве, когда он ходил в походы в горные леса Башкирии, и учился ориентироваться на местности. В частности, ради выживания он жевал влажные салфетки и ел кору деревьев.

Ранее сообщалось о бойце СВО, который на угледарском направлении прополз несколько километров с перебитыми ногами, чтобы не попасть в плен ВСУ. Он рассказал, что ему повезло из-за тумана.