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08:31, 18 июня 2025Забота о себе

Сексолог назвала пять типов мужских оргазмов

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Лоррейн Гровер насчитала пять типов мужских оргазмов. Своими наблюдениями она поделилась с изданием Metro.

Первым она назвала семяизвержение — самую известную форму оргазма. По словам сексолога, эякуляция похожа на короткое ритмичное снятие напряжения с помощью сокращений тазовых мышц. Она обратила внимание на то, что только 60 процентов мужчин достигают этого типа оргазма каждый раз, когда занимаются сексом.

Также Гровер добавила, что у мужчин бывают тазовый оргазм (он достигается путем сокращения мышц тазового дна) и сухой оргазм (при нем не выделяется сперма; обычно его достигают мужчины, намеренно практиковавшие сдерживание семяизвержения). Кроме того, существует смешанный оргазм — когда несколько типов разрядки происходят одновременно

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Наконец мужчины могут достигать множественного оргазма — когда разные виды оргазма происходят не одновременно, а по очереди. По ее словам, для его достижения первый оргазм обычно должен быть сухим. «Это похоже на последовательные волны удовольствия с небольшой или нулевой необходимостью в перерыве», — заключила она.

Ранее ученые выяснили, что регулярная сексуальная активность может значительно снизить риск депрессии. Анализ данных более 14 тысяч человек показал: один половой контакт в неделю уменьшает вероятность появления депрессивных симптомов почти на четверть.

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