Глава «Ростелекома» предложил окончательно отказаться от западного софта

Глава «Ростелекома» Осеевский призвал не пускать западных разработчиков ПО в РФ

Западные разработчики программного обеспечения (ПО) и оборудования, которые покинули Россию после начала боевых действий на Украине, не должны получить возможность вернуться обратно. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил глава госкомпании «Ростелекома» Михаил Осеевский, передает РБК.

«Ни европейских, ни американских компаний, ни разработчиков программного обеспечения, оборудования пускать нельзя», — подчеркнул он. По мнению топ-менеджера, никакого доверия таким компаниям нет.

При этом в вопросе отказа от китайского софта Осеевский был более сдержан. Он объяснил, что компании из КНР, которые не ушли, но «немножко сдвинулись», — это отдельный вопрос.

Глава «Ростелекома» рассказал, что 2022-й был годом шока и новых реалий и возможностей, но теперь, оглядываясь назад, можно сказать, что пройден «тяжелейший путь». «В целом сформировался пул компаний-лидеров, которые создают очень достойные продукты», — заверил Осеевский, признав, что эти продукты заметно дороже импортных аналогов.

Он уточнил, что китайская техника дешевле отечественной, и если снять все преграды, то она хлынет на российский рынок. А вот с разработками дело обстоит немного лучше.

Ранее исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» (объединяет более 300 компаний) Ренат Лашин в письме первому вице-премьеру Денису Мантурову подчеркнул, что в случае возвращения иностранных разработчиков промышленного ПО в Россию отечественные компании столкнутся с невозможностью конкурировать с ними, а у бизнеса не будет поводов предпочитать отечественные решения.