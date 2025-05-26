Российские разработчики софта испугались возвращения конкурентов

«Ъ»: Российские разработчики призвали ограничить возвращение иностранного софта

В случае возвращения иностранных разработчиков промышленного программного обеспечения (ПО) в Россию отечественные компании столкнутся с невозможностью конкурировать с ними. Об этом говорится в письме исполнительного директора АРПП «Отечественный софт» (объединяет более 300 компаний) Рената Лашина первому вице-премьеру Денису Мантурову, узнал «Коммерсантъ».

Он напомнил чиновнику о том, что его слова о допустимости прихода иностранцев в целях конкуренции противоречат заявлению президента страны Владимира Путина.

На встрече с членами объединения «Деловая Россия» глава государства пообещал, что власти будут ориентироваться на национальные интересы при решении о возвращении западных брендов, а в случае промышленного софта такой процесс, указал Лашин, чреват неустранимыми рисками.

Среди них исполнительный директор ассоциации назвал угрозу утраты технологической независимости и повторного санкционного давления, отсутствие гарантий долгосрочной поддержки, возможность утечки данных, рост недоверия к российским разработкам и снижение инвестиций в IT-сектор.

По его мнению, конкуренция окажется нечестной. Использование российских решений по-прежнему колеблется в районе 20-30 процентов, остальные компании выбирают иностранное ПО от лидеров мирового рынка и мирятся с отсутствием обновлений и техподдержки. Таким образом, если компании вернутся, то поводов выбирать российский софт не останется.

В аппарате Мантурова назвали логику письма состоятельной и заметили, что она в сущности не противоречит тому, что говорили первый вице-премьер и президент.

Гендиректор компании РДТЕХ Светлана Иванова подтвердила, что в настоящее время российские разработки не могут полноценно конкурировать с аналогами мировых производителей. Техдиректор «Яков и партнеры» Федор Чемашкин напомнил, что у иностранных компаний процесс внедрения, обучения и сбора обратной связи от пользователей занял десятки лет, поэтому требовать от российских компаний моментального результата нельзя.

Ранее «Отечественный софт» попросил правительство помочь с внедрением российского ПО в проектно-строительную отрасль, которая по-прежнему держится за западные решения.