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11:39, 18 июня 2025Интернет и СМИ

Совет Федерации одобрил закон об отечественных цифровых сервисах

Совет Федерации одобрил законопроект о развитии отечественных цифровых сервисов
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ultraskrip / Shutterstock / Fotodom

Совет Федерации одобрил закон о развитии отечественных цифровых сервисов. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно одному из положений законопроекта, в России появится многофункциональный цифровой сервис. На платформе, отмечается в документе, появится возможность обмениваться сообщениями, а также получать государственные и коммерческие услуги. Кроме того, с помощью сервиса можно будет подписывать документы электронной подписью, а также использовать его для подтверждения личности.

Авторы законопроекта подчеркивают, что благодаря платформе многие государственные услуги станут доступнее. Также, уточняется в документе, сервис обеспечит конфиденциальность данных, которыми обмениваются пользователи.

Также сообщается, что сервис будет создать на базе российского программного обеспечения и обязательно должен входить в соответствующий реестр.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что многофункциональный цифровой сервис поможет бороться с анонимностью. По его словам, этого можно будет добиться за счет интеграции сервиса с порталом «Госуслуги».

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