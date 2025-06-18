Спецпосланник Путина раскрыл детали диалога с США

Дмитриев: политические и экономические обсуждения с США двигаются параллельно

Россия продолжает диалог с американской стороной, политические и экономические обсуждения двигаются параллельно. Детали диалога с США раскрыл спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы продолжаем обсуждение экономических проектов с членами команды Трампа, с американскими компаниями», — заявил он. По его словам, американские партнеры обозначают, что надеются на прогресс по политическим вопросам до того, как начнутся масштабные инвестиции.

Дмитриев также отметил недавние заявления президент США Дональда Трампа об ошибочном исключении России из «Большой восьмерки» и ущербе американской экономике от антироссийских санкций. Глава РФПИ подчеркнул, что это свидетельствует о росте понимании Вашингтоном текущих реалий.

Ранее американский лидер заявил, что не хочет ужесточать санкции против России, надеясь на достижение достигаемых договоренностей по Украине. Он напомнил, что санкции Запада против РФ обходятся США в миллиарды долларов.