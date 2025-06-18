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14:52, 18 июня 2025Бывший СССР

Спикер Рады рассказал об организации выборов втихую

Спикер Рады Стефанчук: Депутаты втихую прорабатывают организацию выборов
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Andreas Stroh / Globallookpress.com

Депутаты Верховной Рады Украины прорабатывают механизмы проведения выборов, стараясь не афишировать это. Об этом рассказал спикер Рады Руслан Стефанчук, передает ТАСС.

«А мы тихонько, тихой сапой, это все проговариваем. Но мы не хотим выносить это на политический уровень. Потому что сразу начнется: "завтра выборы!"» — рассказал Стефанчук.

По его словам, проработка проходит на уровне комитетов и согласительного совета, а депутаты встречаются с представителями ЦИК и обсуждают формирование списков и реестров избирателей.

Ранее Стефанчук заявил, что грядущие выборы президента республики станут уникальными. Он добавил, что президентские выборы состоятся после завершения военного положения в стране.

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