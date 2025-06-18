Спикер Рады рассказал о попытках депутатов уехать из страны ради спектаклей и спорта

Спикер Рады Стефанчук рассказал о командировках украинских депутатов

Украинским депутам не одобряют командировки за границу, если они не несут конкретной пользы для Украины. Об этом рассказал спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в интервью «РБК-Украина».

«Если ты мне пишешь заявление: прошу отправить меня в Соединенные Штаты Америки для участия в спектакле "Мамы по скайпу", или принять участие в каком-нибудь спортивном соревновании, наблюдать за ним — извините меня, это точно не парламентская деятельность», — сказал он.

Ранее Стефанчук заявил, что общественное мнение о депутатах в стране некорректно. «У нас всегда в Украине, 33 года есть тренд, что депутаты плохие и негодяи — это не так», — сказал политик.

До этого спикер Рады Стефанчук отверг возможность подписания документов с Россией до тех пор, пока президент страны Владимир Зеленский не передал свой пост другому человеку.