Стало известно число задержанных у дома Карапетяна в Армении

В Армении у дома Карапетяна было задержано более 50 человек

У дома главы российской компании «Ташир» Самвела Карапетяна в Армении 18 июня было задержано более 50 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения» со ссылкой на защиту предпринимателя.

«Более 50 человек были задержаны у дома Самвела Карапетяна в Ереване накануне вечером», — сказано в сообщении.

Ранее адвокат бизнесмена Армен Фероян заявил, что Карапетяна обвиняют в призывах к захвату власти и хотят взять под арест.

17 июня сообщалось, что группа людей собралась у дома главы российской компании «Ташир», где проводились обыски.