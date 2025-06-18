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19:00, 18 июня 2025Интернет и СМИ

Телезвезда случайно выпила антисептик

Актриса Дениз Скотт на съемках случайно выпила антисептик для рук
Юлия Герасимова (редактор)
Дениз Скотт

Дениз Скотт. Кадр: Channel 10

Известная австралийская комедиантка и актриса Дениз Скотт в эфире ток-шоу «Проект» (The Project) рассказала, как однажды во время съемок выпила антисептик. На это обратило внимание издание Herald Sun.

Скотт вспомнила, что во время съемок она сильно нервничала, поскольку в то время проходила курс химиотерапии. По словам телезвезды, из-за тревоги она перепутала бутылки и случайно выпила не воду, а жидкий антисептик, который расплавился в жару. После этого у Скотт началась паника, продюсеры проекта вызвали ей скорую помощь.

«Они решили остановить съемки и вызвать скорую, поскольку подумали, что у меня возникла проблема, связанная с раком. А я в это время пыталась объяснить, что со мной все в порядке. В любом случае, антисептик содержал около 95 процентов алкоголя, поэтому я была в полной отключке весь первый съемочный день», — отметила Скотт.

Ранее популярная британская телеведущая и участница шоу «Большой брат» Триша Годдард рассказала об осложнениях во время борьбы с финальной стадией рака груди. По словам телезвезды, у нее развился синдром Рейно — заболевание, при котором из-за сужения сосудов снижается кровоток в пальцах рук и ног, что вызывает болезненные ощущения.

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