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19:25, 21 мая 2025Интернет и СМИ

Телезвезда рассказала об осложнениях во время борьбы с последней стадией рака

Телеведущая Триша Годдард рассказала о борьбе с синдромом Рейно
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @therealtrishagoddard

Популярная британская телеведущая и участница шоу «Большой брат» Триша Годдард рассказала об осложнениях во время борьбы с финальной стадией рака груди. О проблемах со здоровьем она сообщила на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Годдард опубликовала фото ярко-красных пальцев и объяснила, что после года химиотерапии у нее развился синдром Рейно — заболевание, при котором из-за сужения сосудов снижается кровоток в пальцах рук и ног. Он приводит к изменению цвета кожи (пальцы становятся белыми, затем синими и красными), а также вызывает жжение, онемение и боль.

Из-за этого, по словам телеведущей, она теперь вынуждена менять свои привычки: носить перчатки даже за рулем, использовать салфетки, чтобы не держать холодные предметы голыми руками. Если она забывает это делать, у нее начинается болезненный приступ.

Ранее Годдард поделилась историей о том, как однажды незнакомец оскорбил ее и плюнул в лицо. По ее словам, она стала первой темнокожей телеведущей в Австралии, из-за чего в начале карьеры часто сталкивалась с проявлениями расизма.

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