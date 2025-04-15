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12:36, 15 апреля 2025Интернет и СМИ

Неизвестный плюнул в лицо популярной телеведущей

Телеведущая Триша Годдард заявила, что незнакомец плюнул ей в лицо и оскорбил
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Dave Kotinsky / Getty Images for ACE

Популярная британская телеведущая Триша Годдард в эфире шоу «Большой брат: Знаменитости» (Celebrity Big Brother) рассказала историю о том, как однажды незнакомец оскорбил ее и плюнул в лицо. На это обратило внимание издание Daily Mail.

По словам телеведущей, она стала первой темнокожей телеведущей в Австралии, из-за чего в начале карьеры она часто сталкивалась с проявлениями расизма. Годдард отметила, что однажды неизвестный начал оскорблять ее, когда она была с маленькой дочерью.

«Когда я держала Билли на руках, ко мне подошел некто и плюнул мне в лицо, обозвав меня словом на букву Н. Это разбило мне сердце», — вспомнила Годдард.

Ранее известная российская стендап-комикесса Динара Курбанова призналась, что расплакалась из-за слов ведущей программы «Давай поженимся!» на Первом канале Розы Сябитовой. Уточнялось, что Сябитова назвала ее юродивой.

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