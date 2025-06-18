Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:03, 18 июня 2025Россия

Губернатор раскрыл подробности попытки атаки ВСУ на Тульскую область

Тульский губернатор Миляев: Над регионом поражены три воздушные цели ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по Тульской области. Подробности об этом сообщил губернатор российского региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

«Подразделения ПВО Минобороны России отражают воздушную атаку противника. К настоящему времени поражены три цели. По предварительной информации никто не пострадал», — сообщил Миляев.

Он также обратился к жителям и призвал соблюдать меры безопасности и предосторожности. Других данных о ситуации он не привел.

По данным Минобороны, над Тульской областью за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника. Всего над Россией за ночь сбили 48 дронов. Помимо Тульской области, под удар попали Белгородская, Курская, Брянская, Орловская, Калужская, Липецкая области, а также Московский регион.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Cовершенно беззащитны». Иран установил полный контроль над воздушным пространством Израиля

    Экс-премьер Украины заявил о наличии денег у Киева только на теракты

    На Солнце ночью произошла мощная вспышка

    Губернатор раскрыл подробности попытки атаки ВСУ на Тульскую область

    Обвиняемый в подготовке теракта в Черняховске россиянин готовился к «отходу»

    Девушке понадобилась помощь психолога после работы с порнозвездой Бонни Блю

    Тренер посоветовала упражнения для укрепления спины

    Политолог оценила сроки конфликта Израиля и Ирана

    Стало известно о графике работы Путина на ПМЭФ-2025

    Юрист предупредил о штрафах для обрызгавших пешеходов грязью водителей в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости