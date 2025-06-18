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06:18, 19 июня 2025Бывший СССРЭксклюзив

Назван единственный источник средств для Украины на покупку оружия у США

Рогов: Украина сможет купить вооружение у США только за счет российских активов
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Украина сможет купить пакет вооружений у США только за счет средств от конфискации замороженных российских активов, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Так он прокомментировал «Ленте.ру» намерения президента Украины Владимира Зеленского обсудить с президентом США Дональдом Трампом покупку оружия.

«Если у [Зеленского] не хватает этих денег не то что на ведение боевых действий, а даже на поддержание собственного режима с должным уровнем зарплат, то каким образом он собирается что-либо покупать у США?» — задал вопрос общественный деятель.

Рогов указал на его требования финансовой поддержки в рамках саммита G7. Он усомнился в вероятности предоставления Киеву кредитов на приобретение вооружений и подчеркнул, что единственным значимым источником средств станет конфискация и передача Украине российских активов странами Запада.

Ранее газета The Wall Street Journal заявила о провале плана Зеленского на саммите G7. По мнению издания, отъезд Трампа с саммита в Канаде раньше срока затмил сам факт участия в нем Зеленского.

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