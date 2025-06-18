«Звезда»: Украинский дрон атаковал автомобиль со священником в зоне СВО

В зоне специальной военной операции (СВО) украинский дрон атаковал машину, в которой находился священник из Пермского края Дорофей, передает «Звезда». Инцидент произошел под Бахмутом.

По его словам, сначала беспилотник пролетел мимо, но в итоге развернулся и атаковал транспорт. В результате ранения получил боец, который ехал в машине со священником. При этом самого Дорофея спасла броня автомобиля.

В мае президент России Владимир Путин рассказал, что священники находятся на боевом посту в зоне СВО. Он поделился, что знает о потерях среди священнослужителей.