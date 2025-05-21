Путин рассказал о священнослужителях в зоне СВО

Путин: Помощь священнослужителей востребована в условиях боевых действий

Помощь священнослужителей востребована как в мирное время, так и в условиях боевых действий. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с волонтерами в Курской области, передает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что священники находятся на боевом посту на специальной военной операции (СВО). Путин также рассказал, что знает о потерях среди священнослужителей.

«Они и на линии боевого соприкосновения — причем, повторяю, всех конфессий — оказывают помощь людям, и в тылу, подальше от боевых действий», — заметил президент.

До этого председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин сообщил, что в зоне проведения спецоперации были смертельно ранены 11 священников.

Ранее стало известно, что Путин 20 мая посетил Курскую область. Он пообщался с волонтерами, работающими в приграничье, встретился с временно исполняющим обязанности главы региона Александром Хинштейном.