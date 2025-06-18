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09:51, 18 июня 2025Интернет и СМИ

В двух российских регионах пожаловались на сбои в работе мобильного интернета

Жители Петербурга и Ленобласти сообщили о сбое в работе мобильного интернета
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Утром во вторник, 18 июня, жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области пожаловались на сбои в работе мобильного интернета. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

По словам пользователей, у них перестал работать мобильный интернет, а также временами полностью пропадает возможность совершать звонки. Жалобы поступили из разных районов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Кроме того, пользователи сообщили о неполадках в работе мобильных приложений банковских сервисов. Отмечается, что пропала возможность совершить денежные переводы, а также приложения некоторых банков перестали открываться в принципе.

Ранее, 10 июня, жители Санкт-Петербурга сообщили о сбое в работе мобильного интернета. Пользователи отметили, что у них также временами полностью пропадала возможность совершать звонки.

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