В одном российском регионе перестал работать мобильный интернет

«Фонтанка»: Жители Петербурга сообщили о сбое в работе мобильного интернета

Утром во вторник, 10 июня, жители Санкт-Петербурга сообщили о сбое в работе мобильного интернета. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

По словам пользователей, у них перестал работать мобильный интернет, а также временами полностью пропадает возможность совершать звонки. Жалобы поступили из разных районов Санкт-Петербурга: Выборгского, Приморского, Московского, Красносельского, Пушкинского.

Издание отмечает, что сбои совпали по времени с введением режима воздушной опасности и отражением атаки беспилотников: силы ПВО утром сбили три дрона — в Тосненском, Ломоносовском и Гатчинском районах Ленинградкой области. Позднее губернатор региона Александр Дрозденко предупредил, что там вводят временны ограничения работы мобильной связи и интернета.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области пропал мобильный интернет. Сотовые операторы «Билайн» и «Мегафон» прокомментировали ситуацию, отметив, что мобильная связь в регионе может работать с перебоями по не зависящим от них причинам.

