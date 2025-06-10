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11:15, 10 июня 2025Интернет и СМИ

В одном российском регионе перестал работать мобильный интернет

«Фонтанка»: Жители Петербурга сообщили о сбое в работе мобильного интернета
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Утром во вторник, 10 июня, жители Санкт-Петербурга сообщили о сбое в работе мобильного интернета. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

По словам пользователей, у них перестал работать мобильный интернет, а также временами полностью пропадает возможность совершать звонки. Жалобы поступили из разных районов Санкт-Петербурга: Выборгского, Приморского, Московского, Красносельского, Пушкинского.

Издание отмечает, что сбои совпали по времени с введением режима воздушной опасности и отражением атаки беспилотников: силы ПВО утром сбили три дрона — в Тосненском, Ломоносовском и Гатчинском районах Ленинградкой области. Позднее губернатор региона Александр Дрозденко предупредил, что там вводят временны ограничения работы мобильной связи и интернета.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области пропал мобильный интернет. Сотовые операторы «Билайн» и «Мегафон» прокомментировали ситуацию, отметив, что мобильная связь в регионе может работать с перебоями по не зависящим от них причинам.

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