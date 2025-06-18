В Госдуме предрекли Армении путь Украины

Депутат Леонов: Армения повторяет путь Украины, преследуя инакомыслящих

Армения полностью повторяет путь Украины — с ее преследованием инакомыслящих и веры. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Олег Леонов («Новые люди») в беседе с РИА Новости.

«Очень печально, что власти Армении начинают с такими материями, с национальной верой, так поступать», — подчеркнул парламентарий.

17 июня прошли обыски у президента российской компании «Ташир» Самвела Карапетяна после его слов о поддержке армянской церкви. Конфликт премьера Армении Никола Пашиняна с представителями духовенства продолжается некоторое время. Поводом для конфликта стала позиция представителей армянской церкви по отношениям с Азербайджаном.