Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:50, 18 июня 2025Бывший СССР

В Госдуме предрекли Армении путь Украины

Депутат Леонов: Армения повторяет путь Украины, преследуя инакомыслящих
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: РИА Новости

Армения полностью повторяет путь Украины — с ее преследованием инакомыслящих и веры. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Олег Леонов («Новые люди») в беседе с РИА Новости.

«Очень печально, что власти Армении начинают с такими материями, с национальной верой, так поступать», — подчеркнул парламентарий.

17 июня прошли обыски у президента российской компании «Ташир» Самвела Карапетяна после его слов о поддержке армянской церкви. Конфликт премьера Армении Никола Пашиняна с представителями духовенства продолжается некоторое время. Поводом для конфликта стала позиция представителей армянской церкви по отношениям с Азербайджаном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран подготовил ракеты для ударов по базам США

    Эффективность запрета на продажу жилья за наличные оценили

    В ЦАХАЛ заявили о пусках ракет из Ирана

    В Белом доме опровергли информацию о готовящемся заявлении Трампа об ударах по Ирану

    Папарацци сняли Билли Айлиш в бикини ночью

    Израильские чиновники начали ждать помощи Трампа в конфликте с Ираном

    Страны G7 отказались от совместного заявления по Украине из-за возражений США

    Канье Уэст сменил имя

    В США сообщили о гибели американца в Киеве от российского удара

    В Госдуме предрекли Армении путь Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости