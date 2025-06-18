В Москве задержали надругавшегося над 14-летней российской школьницей педофила

В Москве надругавшегося над 14-летней школьницей педофила отправили в СИЗО

В Москве суд удовлетворил ходатайство об аресте россиянина, подозреваемого в насильственных действиях в отношении 14-летней школьницы. Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичном управлении следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 11 июня обвиняемый подстерег девочку возле дома на улице Ключевой. Напав на ребенка, он силой совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. По решению суда на время расследования уголовного дела педофила отправили в СИЗО.

Ранее следователи возбудили еще 17 уголовных дел о педофилии против трудника одного из храмов в Санкт-Петербурге. В мае его задержали за создание чата с детской порнографией.