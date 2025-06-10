На трудившегося в российском храме создателя чата педофилов завели 17 новых дел

Следователи возбудили еще 17 уголовных дел о педофилии против трудника одного из храмов в Санкт-Петербурге. В мае его задержали за создание чата с детской порнографией. Об этом сообщает «МК».
По версии следствия, 38-летний работник храма создал Telegram-канал, который с марта 2024 года по февраль 2025-го пропагандировал педофилию и распространял порнографию с участием детей. За это ему вменили статью об изготовлении и обороте материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.
Сейчас же выяснилось, что он не только администрировал канал, но и рассылал ролики из него другим пользователям. Пока известно о 17 получателях запрещенного контента.
С мая трудник храма находится в СИЗО.