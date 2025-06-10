Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:31, 10 июня 2025Силовые структуры

На трудившегося в российском храме создателя чата педофилов завели 17 новых дел

В Петербурге трудник храма стал фигурантом 17 уголовных дел о педофилии
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Следователи возбудили еще 17 уголовных дел о педофилии против трудника одного из храмов в Санкт-Петербурге. В мае его задержали за создание чата с детской порнографией. Об этом сообщает «МК».

По версии следствия, 38-летний работник храма создал Telegram-канал, который с марта 2024 года по февраль 2025-го пропагандировал педофилию и распространял порнографию с участием детей. За это ему вменили статью об изготовлении и обороте материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Сейчас же выяснилось, что он не только администрировал канал, но и рассылал ролики из него другим пользователям. Пока известно о 17 получателях запрещенного контента.

С мая трудник храма находится в СИЗО.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал еще одну причину для встречи с Путиным

    Samsung высмеяла новые ОС от Apple

    Причастного к атаке дронов на российские аэродромы внесли в список террористов

    Врач предупредила россиян о живущей в некоторых водоемах пожирающей мозг амебе

    Зеленский обвинил Венгрию в сборе данных о расположении ПВО на Украине

    WhatsApp оштрафовали в России

    Путин продлил запрет на продажу нефти по потолку цен

    В Австрии объявят трехдневный траур

    В российском регионе прокомментировали сообщения об «облавах» военкомата

    В России предложили обязать шить одежду для женщин с пышными формами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости