Появились подробности о задержанном работнике российского монастыря

В Петербурге задержанный работник монастыря подозревается в обороте порнографии

В Санкт-Петербурге задержали служителя монастыря по подозрению в обороте порнографии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Возбуждено уголовное дело по статье 242.1 («Оборот материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних») УК РФ.

По данным следствия, мужчина из своего аккаунта в одном из мессенджеров отправлял фото и видео порнографического содержания с участием несовершеннолетних. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками МВД был установлен и задержан злоумышленник.

Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрания меры пресечения. Также проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего и иных эпизодов.

Ранее сообщалось, что работник российского монастыря оказался владельцем чата педофилов.