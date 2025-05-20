Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:44, 20 мая 2025Силовые структуры

Работник российского монастыря оказался владельцем чата педофилов

В Петербурге за создание чата педофилов задержан работник монастыря
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге задержан 38-летний работник монастыря, который оказался владельцем чата педофилов. Об этом сообщает «78» в своем Telegram-канале.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об изготовлении и обороте порнографии с изображением несовершеннолетних. На допросе в содеянном он признался.

По данным канала, фигурант — приезжий. Его задержали на проспекте Римского-Корсакова в рамках расследования преступлений, совершенных группой людей, которые пропагандируют сексуальные отношения с несовершеннолетними мальчиками. Кроме того, некоторые участники группы занимаются производством порнографии с участием детей.

Ранее сообщалось, что «Лента.ру» раскрыла приемы сетевых педофилов. Российских подростков вовлекают в создание интимного контента через чаты для знакомств и обсуждения игр.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Знаешь, кто моя мама?» Вологодскую чиновницу уволили из-за скандального видео ее дочери про СВО. Что в нем было?

    Болевшая 20 лет необъяснимой болезнью женщина узнала диагноз благодаря соцсетям

    Неходячую после инфаркта и инсульта пожилую россиянку отправили в колонию

    От загрязнения реки заводом российского экс-чиновника пострадали два региона

    В офисе Зеленского огорчились Трампом

    Для СВО создали окопный «Сигнал»

    Прохожий нашел обгоревшее женское тело возле жилого дома в российском регионе

    Раскрыта стратегия Путина при разговоре с Трампом

    Фельдшер с Сахалина по традиции купил лотерейный билет и выиграл миллиард рублей

    Секс-символ MMA показала тренировку в откровенном бикини

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости