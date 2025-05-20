Работник российского монастыря оказался владельцем чата педофилов

В Петербурге за создание чата педофилов задержан работник монастыря

В Санкт-Петербурге задержан 38-летний работник монастыря, который оказался владельцем чата педофилов. Об этом сообщает «78» в своем Telegram-канале.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об изготовлении и обороте порнографии с изображением несовершеннолетних. На допросе в содеянном он признался.

По данным канала, фигурант — приезжий. Его задержали на проспекте Римского-Корсакова в рамках расследования преступлений, совершенных группой людей, которые пропагандируют сексуальные отношения с несовершеннолетними мальчиками. Кроме того, некоторые участники группы занимаются производством порнографии с участием детей.

Ранее сообщалось, что «Лента.ру» раскрыла приемы сетевых педофилов. Российских подростков вовлекают в создание интимного контента через чаты для знакомств и обсуждения игр.