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08:28, 18 июня 2025Мир

В ООН заявили о риске цепной реакции ядерных испытаний

Замгенсекретаря ООН Накамицу заявила о риске цепной реакции ядерных испытаний
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Заместитель генсекретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Изуми Накамицу заявила о риске цепной реакции ядерных испытаний. Об этом сообщает РБК.

По ее словам, если какая-либо страна проведет ядерное испытание, это приведет к тому, что такие же тестовые взрывы совершат и другие государства. Она добавила, что ООН обеспокоены такой возможностью, так как это «подорвет глобальную архитектуру распространения и обесценит годы работы над международными нормами». Накамицу отметила, что это сопряжено с рисками ядерной эскалации. «Поэтому мы направляем государствам сильный сигнал о том, что это недопустимо», — подчеркнула она.

Ранее военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что между Ираном и Израилем разгорелся очень серьезный конфликт, но к применению ядерных сил он не приведет.

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