Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:02, 18 июня 2025Моя страна

В России продадут за рубль старинную пивоварню

В Екатеринбурге продадут за рубль старинную пивоварню
Мария Винар

Фото: Яндекс.Карты

В Екатеринбурге продадут за рубль старинную пивоварню. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на сервис ГИС «Торги».

Речь идет о здании медопивоваренного завода Гребенькова и Холкина, расположенном на улице Розы Люксембург в российском городе. Конкурс на продажу объявило Министерство по управлению госимуществом Свердловской области, установив стартовую стоимость в размере одного рубля. Однако покупатель должен за свои средства отреставрировать пивоварню, поскольку она является объектом культурного наследия. Кроме того, новый владелец обязан до 31 марта 2029 года подготовить документы для работ по реставрации здания.

Известно, что пивоварню пытаются продать с 2018 года. В последний раз ее выставляли на торги в прошлому году со стартовой стоимостью в 70,6 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Грозном выставили на продажу уникальный автомобиль — Москвич-2140, выпущенный в 1983 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бойцы ВСУ дали координаты полигона в Новомосковске для удара российской армии. Что известно о деталях операции?

    Кнайсль оценила угрозу развала правящего режима Ирана

    Подросток решил отметить окончание школы в путешествии, сорвался с водопада и исчез

    На Украину подадут в суд после атаки на станцию «Кропоткинская»

    Популярный российский бутик обвинили в продаже дешевой бижутерии

    В Сайлюгемском нацпарке устроили тату-салон для соколов-балобанов

    Найдены следы возможной древней жизни на Марсе

    Малышева назвала россиянам один закон купания

    На Западе испугались позиции Трампа по Украине

    Глобальному маркетплейсу пригрозили огромным штрафом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости