В России продадут за рубль старинную пивоварню

В Екатеринбурге продадут за рубль старинную пивоварню

В Екатеринбурге продадут за рубль старинную пивоварню. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на сервис ГИС «Торги».

Речь идет о здании медопивоваренного завода Гребенькова и Холкина, расположенном на улице Розы Люксембург в российском городе. Конкурс на продажу объявило Министерство по управлению госимуществом Свердловской области, установив стартовую стоимость в размере одного рубля. Однако покупатель должен за свои средства отреставрировать пивоварню, поскольку она является объектом культурного наследия. Кроме того, новый владелец обязан до 31 марта 2029 года подготовить документы для работ по реставрации здания.

Известно, что пивоварню пытаются продать с 2018 года. В последний раз ее выставляли на торги в прошлому году со стартовой стоимостью в 70,6 миллиона рублей.

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