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16:52, 18 июня 2025Моя страна

В России установили самый необычный светофор

В Красноярске появился светофор для сусликов, а они продолжают бегать на красный
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Татышев-парк»

На острове Татышев в Красноярске появился необычный арт-объект — миниатюрный светофор, предназначенный для местных сусликов. Грызуны, облюбовавшие территорию парка, регулярно используют пешеходные дорожки, создавая непредсказуемые «потоки» движения. Об этом пишет «Проспект мира» со ссылкой на пресс-службу острова.

Инициаторы проекта — администрация острова и компания-партнер «Айтехникс» — решили подойти к ситуации с долей юмора и установить один из самых необычных светофоров в России. Устройство оборудовано световыми сигналами, сенсорной кнопкой и даже элементами светоотражения. По заверению представителей острова, конструкция полностью соответствует техническим требованиям, пусть и выполнена в миниатюре.

«Среди сусликов довольно много нарушителей, но они просто пока не привыкли», — иронично прокомментировали в пресс-службе.

По словам организаторов, устройство привлекло внимание не только отдыхающих, но и главных обитателей территории — самих грызунов. Хотя те продолжают перебегать дорожки на «красный», надеяться на сознательность животных никто не спешит.

Тем не менее у арт-объекта есть и образовательная цель: сотрудники острова уверены, что он станет поводом для родителей напомнить детям о важности соблюдения правил дорожного движения.

Ранее в лесах Якутии гигантский бурый медведь устроил «шоу пузырей» и попал на видеоловушку. По словам сотрудников нацпарка «Ленские столбы», крупный самец наткнулся на небольшую лужу из талой воды, но не стал просто пить из нее или купаться. Вместо этого он лег в воду, сначала устроил себе СПА, а затем позволил себе детскую забаву и начал пускать носом пузыри.

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