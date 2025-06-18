В российском регионе после майских праздников пропал председатель гордумы

В Свердловской области пропал председатель городской Думы Кушвинского городского округа Сергей Клиросов. Найти мужчину не могут уже более месяца — он исчез после майских праздников, пишет Ura.ru.
Коллега Клиросова Челядников, который работает на вагоноремонтном предприятии, где чиновник занимал должность начальника трех участков, рассказал, что видел его последний раз на праздничном митинге перед Днем Победы.
«Потом он пропал. Были долгие праздники, думали, человек отдыхает, но 12-го он на работу не вышел, 13-го тоже. К родственникам отправляли кадровиков, те не в курсе, где он, поэтому начальник написал заявление в полицию о пропаже. Но пока нет ни ответа, ни привета», — сообщил мужчина.
В управлении МВД по Свердловской области факт пропажи чиновника подтвердили. Там заявили, что сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия. Источник Ura.ru уточнил, что в последнее время пропавший Клиросов испытывал финансовые трудности.
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