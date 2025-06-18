В российском регионе ограничили работу мобильного интернета

В Удмуртии ввели ограничение на работу мобильного интернета с 18 июня

В Удмуртии ввели ограничения на работу мобильного интернета с 18 июня. Об этом сообщил председатель Государственного комитета Удмуртской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Андрей Шуткин в своем Telegram-канале.

«Такое решение принято на оперативном штабе Удмуртской Республики. В тестовом режиме на неопределенное время ограничения с сегодняшнего дня коснутся жителей ряда районов республики», — говорится в сообщении. Он добавил, что работу интернета ограничили из-за усиления мер безопасности.

Шуткин уточнил, что проводной интернет и сотовая связь продолжают работать. Он порекомендовал жителям региона подключаться к Wi-Fi на работе и дома.

Утром 18 июня стало известно, что на сбои в работе мобильного интернета пожаловались жители 34 российских регионов. О проблемах сообщили из Воронежской, Саратовской, Московской, Нижегородской областей и других субъектов РФ.