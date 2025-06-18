Жители десятков российских регионов пожаловались на сбои в работе мобильного интернета

Downdetector: На работу мобильного интернета пожаловались жители 34 регионов РФ

Жители десятков регионов России пожаловались на проблемы в работе мобильного интернета. Данные об этом предоставил портал Downdetector.su, отслеживающий сбои.

По данным сервиса, о сбое сети сообщили жители 34 российских регионов: Воронежской, Саратовской, Тульской, Липецкой, Кемеровской, Астраханской, Челябинской, Ростовской, Московской, Тюменской, Тамбовской, Иркутской, Волгоградской, Омской, Самарской, Свердловской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской и Смоленской областей, а также из Краснодарского, Ставропольского, Алтайского, Пермского, Приморского, Хабаровского и Красноярского краев. Кроме того, обращения поступили из республик Татарстан, Удмуртия, Башкортостан, Калмыкия, из Ханты-Мансийского автономного округа, Москвы и Санкт-Петербурга.

Больше всего жалоб поступило из Санкт-Петербурга (777 обращений за час), Москвы (459 обращений) и Новосибирской области (374 обращения).

17 июня была опубликована карта отключений мобильного интернета. Уточнялось, что на сбои в его работе пожаловались жители 16 российских регионов, в том числе Ленинградской, Псковской, Московской областей и других субъектов.

Временные отключения мобильного интернета в России начались перед Днем Победы. В ночь на 7 мая сообщалось, что из-за угрозы беспилотников его ограничили более чем в 30 российских регионах.