Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:24, 18 июня 2025Моя страна

В Сайлюгемском нацпарке устроили тату-салон для соколов-балобанов

В Республике Алтай для соколов-балобанов организовали тату-салон
Антонина Черташ
Антонина Черташ

В Сайлюгемском нацпарке готовятся выпустить в дикую природу редких соколов-балобанов. Об этом в официальном Telegram-канале сообщает пресс-служба парка.

15 молодых балобанов, доставленных из питомника в Республике Алтай, прошли процедуру мечения. В нацпарке для них организовали тату-салон, где нанесли татуировки SOS04 на лапки. Эти метки сделают птиц «неинтересными» для браконьеров, поставляющих соколов в арабские страны для соколиной охоты.

Птенцы возрастом 35-45 дней помещены в специальные ящики-хеки, где будут находиться под наблюдением специалистов. Кормить их будут через отверстия, чтобы избежать привыкания к человеку. Постепенно птиц начнут приучать к самостоятельной жизни в дикой природе.

Материалы по теме:
Сорняк на стероидах. Россию захватывает борщевик. Есть ли способ уничтожить опасное растение?
Сорняк на стероидах.Россию захватывает борщевик. Есть ли способ уничтожить опасное растение?
11 июня 2022
Земля больших кошек: где в России можно увидеть диких тигров, леопардов и лесных котов
Земля больших кошек:где в России можно увидеть диких тигров, леопардов и лесных котов
26 декабря 2022

Программа восстановления популяции балобанов реализуется при поддержке ассоциации «Ирбис» и фонда «Сапсан». В последние годы численность этого вида соколов катастрофически сократилась из-за незаконного отлова.

Ранее сообщалось, что ночная охота редчайшей краснокнижной хищной птицы попала на видео. Фотоловушка в парке «Удэгейская легенда» в Приморье запечатлела рыбалку самой крупной совы мировой фауны — рыбного филина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бойцы ВСУ дали координаты полигона в Новомосковске для удара российской армии. Что известно о деталях операции?

    Кнайсль оценила угрозу развала правящего режима Ирана

    Подросток решил отметить окончание школы в путешествии, сорвался с водопада и исчез

    На Украину подадут в суд после атаки на станцию «Кропоткинская»

    Популярный российский бутик обвинили в продаже дешевой бижутерии

    В Сайлюгемском нацпарке устроили тату-салон для соколов-балобанов

    Найдены следы возможной древней жизни на Марсе

    Малышева назвала россиянам один закон купания

    На Западе испугались позиции Трампа по Украине

    Глобальному маркетплейсу пригрозили огромным штрафом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости