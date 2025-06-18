В Сайлюгемском нацпарке устроили тату-салон для соколов-балобанов

В Республике Алтай для соколов-балобанов организовали тату-салон

В Сайлюгемском нацпарке готовятся выпустить в дикую природу редких соколов-балобанов. Об этом в официальном Telegram-канале сообщает пресс-служба парка.

15 молодых балобанов, доставленных из питомника в Республике Алтай, прошли процедуру мечения. В нацпарке для них организовали тату-салон, где нанесли татуировки SOS04 на лапки. Эти метки сделают птиц «неинтересными» для браконьеров, поставляющих соколов в арабские страны для соколиной охоты.

Птенцы возрастом 35-45 дней помещены в специальные ящики-хеки, где будут находиться под наблюдением специалистов. Кормить их будут через отверстия, чтобы избежать привыкания к человеку. Постепенно птиц начнут приучать к самостоятельной жизни в дикой природе.

Программа восстановления популяции балобанов реализуется при поддержке ассоциации «Ирбис» и фонда «Сапсан». В последние годы численность этого вида соколов катастрофически сократилась из-за незаконного отлова.

Ранее сообщалось, что ночная охота редчайшей краснокнижной хищной птицы попала на видео. Фотоловушка в парке «Удэгейская легенда» в Приморье запечатлела рыбалку самой крупной совы мировой фауны — рыбного филина.