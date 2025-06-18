Юрист предупредил о штрафах для обрызгавших пешеходов грязью водителей в России

Юрист Жорин: Обрызгавших грязью пешеходов водителей в России могут оштрафовать

Водителей, которые намеренно обрызгали пешеходов водой или грязью из лужи, может ждать штраф или административный арест. Об этом предупредил адвокат Сергей Жорин, его слова приводит «Газета.ру».

«Если удастся доказать, что водитель умышленно заехал в лужу и преднамеренно обрызгал пешехода, то его можно привлечь по статье "Мелкое хулиганство" (ст. 20.1 КоАП РФ). За это предусмотрен штраф от 500 до 1 000 рублей, а в некоторых случаях — административный арест до 15 суток», — сообщил адвокат.

По его словам, в российском законодательстве нет отдельной нормы, который запрещает водителям обрызгивать пешеходов, однако это не значит, что пострадавший от этого человек не сможет себя защитить. В случае, если у пешехода также оказалось повреждено имущество, штраф для водителей, если такой вред будет доказан, составит от 300 до 500 рублей.

В случае, если человеку был умеренно нанесен ущерб на сумму свыше 5000 рублей, злоумышленнику может грозить уголовная ответственность. Санкции за это нарушение варьируются от штрафа в размере от 40 тысяч рублей до лишения свободы.

Доказательствами могут служить госномер, видео, свидетели, чеки, фотографии. Фиксируйте все: фото/видео воды, номера машины, следов на одежде. Записывайте контакты свидетелей, сохраняйте чеки за покупки или из химчистки. Сразу обратитесь в правоохранительные органы — вызовите ГИБДД или полицию и подайте заявление Сергей Жорин адвокат

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