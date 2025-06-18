Женщина вышла замуж за бывшего бойфренда без его ведома

В США жених узнал о свадьбе с бывшей, получив свидетельство о браке по почте

Жительницу США арестовали за организацию фиктивной свадьбы с бывшим бойфрендом. Об этом сообщает WGN TV.

36-летняя Кристин Мари Спирман, живущая в штате Техас, убедила пастора заверить брак без присутствия жениха. Мужчина узнал, что бывшая партнерша вышла за него замуж без его ведома, лишь получив от нее свидетельство о браке по почте. Он немедленно обратился в полицию.

По данным следствия, женщина тайно подала документы на заключение брака, воспользовавшись брачной лицензией, которую они с партнером получили 2 июня — до разрыва отношений. Теперь ей грозит обвинение в преследовании — преступлении, которое карается тюремным сроком до десяти лет. Полиция пока не раскрывает личность пастора, причастного к скандальной церемонии.

Ранее сообщалось, что в Индии задержали 23-летнюю женщину, которая за семь месяцев обманула 25 мужчин и заключила 25 фиктивных браков. Она получила прозвище Невеста-беглянка и входила в организованную преступную группу.