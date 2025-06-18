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10:27, 18 июня 2025Из жизни

Женщина вышла замуж за бывшего бойфренда без его ведома

В США жених узнал о свадьбе с бывшей, получив свидетельство о браке по почте
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Pilar Olivares / Reuters

Жительницу США арестовали за организацию фиктивной свадьбы с бывшим бойфрендом. Об этом сообщает WGN TV.

36-летняя Кристин Мари Спирман, живущая в штате Техас, убедила пастора заверить брак без присутствия жениха. Мужчина узнал, что бывшая партнерша вышла за него замуж без его ведома, лишь получив от нее свидетельство о браке по почте. Он немедленно обратился в полицию.

По данным следствия, женщина тайно подала документы на заключение брака, воспользовавшись брачной лицензией, которую они с партнером получили 2 июня — до разрыва отношений. Теперь ей грозит обвинение в преследовании — преступлении, которое карается тюремным сроком до десяти лет. Полиция пока не раскрывает личность пастора, причастного к скандальной церемонии.

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