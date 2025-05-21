Женщина вышла замуж за 25 мужчин за семь месяцев

В Индии невеста-аферистка обманула 25 мужчин за семь месяцев

В Индии задержали 23-летнюю женщину, которая за семь месяцев обманула 25 мужчин и заключила 25 фиктивных браков. Об этом сообщает The Economic Times.

Анурадха Пасван, получившая прозвище «невеста-беглянка», входила в организованную преступную группу. Она выходила замуж за доверчивых женихов, а через несколько дней исчезала с их деньгами, золотом и электроникой.

Мошенница действовала по отработанной схеме: ее сообщники находили жертв через мессенджер WhatsApp и брали с мужчин от 200 до 500 тысяч рупий (170-425 тысяч рублей) в качестве задатка. Женщина сбегала с деньгами и ценностями, как только выходила замуж. Первый иск подал Вишну Шарма из Савай-Мадхопур, который лишился 200 тысяч рупий (170 тысяч рублей). Аферистка попалась, когда детективы подослали к ней переодетого правоохранителя в качестве очередного жениха.

В ходе расследования были выявлены другие участники группировки из Бхопала. Все они сейчас находятся в розыске. По данным следствия, до начала преступной деятельности Анурадха работала в больнице в штате Уттар-Прадеш и уже состояла в браке.

Ранее сообщалось, что индийский суд рассматривал дело многоженца с пятью супругами, не знавшими друг о друге. Его тайную жизнь раскрыла одна из жен.