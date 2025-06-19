Билайн и ОТП Банк объявили о стратегическом партнерстве

Билайн и ОТП Банк подписали соглашение о совместных финтех-проектах

Билайн и ОТП Банк заключили соглашение для развития инновационных решений в сфере финтеха, цифровой безопасности и клиентского сервиса. Соглашение на полях ПМЭФ подписали генеральный директор Билайна Сергей Анохин и президент ОТП Банка Илья Чижевский. Партнеры сосредоточатся на противодействии мошенничеству и внедрению новых технологий обслуживания клиентов.

«Мы рады объединить наши технологические возможности с экспертизой ОТП Банка в финансовом секторе. Это партнерство открывает новые горизонты: сочетание наших цифровых решений с финансовой экспертизой ОТП Банка позволит переосмыслить подходы к клиентскому сервису. Наши решения в области больших данных и искусственного интеллекта помогут банку создать принципиально новые стандарты клиентского опыта. Используя передовые технологии анализа данных и машинного обучения, мы вместе создадим услуги будущего», — сказал Сергей Анохин.

Первым совместным проектом станет внедрение технологии маркированного звонка Branded Call с использованием сервиса "Этикетка", что повысит безопасность голосовых коммуникаций банка с клиентами. Билайн также предоставит ОТП Банку свою платформу речевой аналитики, доказавшую эффективность в розничных сетях.

«Для нас это партнерство — важный шаг в развитии цифровой экосистемы банка. Совместные решения с Билайн укрепляют наши возможности в области безопасности, качества сервиса и оптимизации процессов. ОТП Банк активно инвестирует в инновации, и сотрудничество с таким технологичным партнёром, как Билайн, дополняет наши внутренние разработки. Объединяясь, мы создаём новые стандарты финансовой безопасности для клиентов», — отметил Чижевский.

Компании будут совместно разрабатывать решения на основе ИИ, включая поведенческие и предсказательные алгоритмы взаимодействия с клиентами. Партнеры планируют улучшить клиентский опыт во всех каналах обслуживания - онлайн и офлайн.

Особое внимание уделят импортозамещению с использованием российских технологий. Билайн как разработчик цифровых платформ предложит банку свои компетенции в системной интеграции.