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15:45, 19 июня 2025Мир

Дуров вызвал раздражение у французских спецслужб

Le Point: Дуров раздражает спецслужбы Франции своими заявлениями
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Albert Gea / Reuters

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раздражает французские спецслужбы своими заявлениями. Об этом пишет газета Le Point со ссылкой на внешнюю разведку Франции (DGSE).

«В контексте информационной войны, которую ведут французские шпионы против России и ряда других государств, Дуров их особенно раздражает», — говорится в материале.

Отмечается, что особое раздражение у спецслужб Франции вызывают слова Дурова о вмешательстве Парижа в выборы в Румынии.

«Это вопиющая неправда, которую отрицают сами румынские власти. Это демонстрирует довольно странное отношение к правде», — сказали представители DGSE в беседе с газетой.

Внешняя разведка Франции в очередной раз назвала обвинения в свой адрес необоснованными. Кроме того, представители спецслужб заявили, что целью встречи с основателем Telegram было желание «напомнить ему о юридических обязательствах».

Ранее Павел Дуров обвинил Францию в попытке повлиять на результат выборов в Румынии. По его словам, с просьбой о блокировке информации от консервативных сил Румынии к нему обратился директор внешней разведки Франции (DGSE) Николя Лернер.

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