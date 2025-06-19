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12:03, 19 июня 2025Мир

Флаг «Талибана» подняли над Петербургом

Флаг «Талибана» вывесили на площадке ПМЭФ в Санкт-Петербурге
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Максим Платонов / РИА Новости

Флаг Исламского Эмирата Афганистан вывесили у конгрессно-выставочного центра «Экспофорум», где проходит 28-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Рядом с национальным символом «Талибана» также развиваются флаги Бахрейна, Армении и Анголы.

Ранее официальная делегация «Талибана» впервые приняла участие в ПМЭФ без статуса террористической организации. Член делегации Афганистана рассказал, что 18 июня ее представители осмотрят стенды форума и проведут деловую встречу, а на 19 июня запланировано присутствие на сессиях форума.

26 мая вступило в силу решение Верховного суда России о приостановке действия запрета афганского движения исламистского толка «Талибан», а 3 июня талибы назначила Мовлави Гул Хасана новым послом в России.

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