Флаг «Талибана» подняли над Петербургом

Флаг «Талибана» вывесили на площадке ПМЭФ в Санкт-Петербурге

Флаг Исламского Эмирата Афганистан вывесили у конгрессно-выставочного центра «Экспофорум», где проходит 28-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Рядом с национальным символом «Талибана» также развиваются флаги Бахрейна, Армении и Анголы.

Ранее официальная делегация «Талибана» впервые приняла участие в ПМЭФ без статуса террористической организации. Член делегации Афганистана рассказал, что 18 июня ее представители осмотрят стенды форума и проведут деловую встречу, а на 19 июня запланировано присутствие на сессиях форума.

26 мая вступило в силу решение Верховного суда России о приостановке действия запрета афганского движения исламистского толка «Талибан», а 3 июня талибы назначила Мовлави Гул Хасана новым послом в России.