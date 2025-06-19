Информация о влиянии СВО на позиции Киева в рейтинге городов мира не подтвердилась

Сообщения о влиянии СВО на место Киева в рейтинге городов мира не подтвердились

Журнал The Economist опубликовал ежегодный рейтинг городов мира, в котором Киев третий год подряд попадает в десятку наименее пригодных для жизни. По мнению аналитиков, основным фактором деградации условий для жизни является продолжающийся военный конфликт, подрывающий уровень безопасности, разрушающий инфраструктуру и ограничивающий доступ к базовым услугам.

При этом Киев неоднократно попадал в число городов-антилидеров по качеству жизни до начала специальной военной операции на Украине. Так, в 2015 году украинская столица занимала 132 место в рейтинге. В 2016-м Киев также попадал в антитоп.

В 2018 году Киев также стал одним из самых некомфортных для проживания городов мира. Сильнее всего на рейтинг повлияло повышение уровня преступности — от квартирных краж до перестрелок на улицах, а также продолжение гражданской войны в стране. Также неудовлетворительной признана муниципальная инфраструктура — доступность транспорта, качество дорог, состояние ЖКХ. Иностранцы также обращали внимание на коррупцию в стране.

В рейтинге City Wellbeing Index (Knight Frank) Киев занял 99-е место из 100 городов, опередив только Лагос (Нигерия). Оценка проводилась по здравоохранению, безопасности, качеству воздуха и устойчивости.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».