Американская телезвезда и модель Кендалл Дженнер показала тело в микробикини крупным планом. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя манекенщица стала участницей откровенной съемки для модного бренда Calzedonia. Так, на одном размещенном кадре знаменитость предстала в раздельном купальнике бордового цвета, который был дополнен небольшими серебристыми вставками на лямках. При этом она оттянула плавки и продемонстрировала на камеру подтянутую фигуру.

Ранее нутрициолог Моника Партье раскрыла секрет стройности Кендалл Дженнер. Тогда специалист по функциональному питанию проанализировала фото модели, на котором она показала свой завтрак. По словам Партье, в нем содержится всего 200 калорий.