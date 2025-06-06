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13:37, 6 июня 2025Ценности

Раскрыт секрет стройности Кендалл Дженнер

Нутрициолог Моника Партье: В завтраке Кендалл Дженнер содержится 200 калорий
Мария Винар

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Нутрициолог Моника Партье раскрыла секрет стройности американской телезвезды и модели Кендалл Дженнер. Соответствующий комментарий приводит Daily Mail.

Специалист по функциональному питанию проанализировала фото 29-летней манекенщицы, на котором она показала свой завтрак. По словам Партье, в нем содержится всего 200 калорий. «В состав утреннего блюда входят свежие малина, клубника и ежевика, в которых есть клетчатка и витамины. Похоже, Кендалл добавила порошок зеленого чая матча, который является антиоксидантом и содержит витамин С, хром, магний, селен и цинк», — рассказала она.

Кроме того, эксперт заметила, что знаменитость потребляет утром орехи, греческий йогурт и кофейный напиток с куркумой. Собеседница издания уточнила, что такие продукты содержат поддерживающие здоровье кишечника кальций и белок.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер поделилась пляжным фото. Тогда модель попозировала перед камерой в черном бикини с тонкими завязками.

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