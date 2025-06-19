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15:15, 19 июня 2025Культура

Макаревича приняли за пленного израильского пилота

Иранское СМИ Nour News назвало Макаревича пленным израильским пилотом
Андрей Шеньшаков

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Иранские СМИ перепутали музыканта Андрея Макаревича (признан Минюстом России иностранным агентом) с захваченным в плен израильским летчиком. Такой материал вышел в местном издании Nour News.

Журналисты, рассказывая о том, что вооруженные силы Ирана взяли в плен пилота подбитого самолета ВВС Израиля, показали фотографию уехавшего из России лидера группы «Машина времени», а также назвали его имя и фамилию. Артиста представили как опытного израильского летчика, который успел катапультироваться, но был якобы схвачен иранскими солдатами.

Вскоре материал пропал с сайта, однако многие СМИ успели перепечатать имя и фамилию певца, некоторые агентства также использовали его архивные фото. Сам Андрей Вадимович назвал ситуацию «русским фейком».

«Эта ситуация — просто фейк, созданный русскими СМИ, никаких действий иранской государственной пропаганды я тут не вижу», — сказал он.

Ранее стало известно, что израильские военные забрали пикап у жены Макаревича Эйнат Кляйн. Автомобиль Mitsubishi был реквизирован для военных нужд.

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