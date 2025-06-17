Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:03, 17 июня 2025Мир

Израильские военные забрали машину у жены Макаревича

Израильские военные забрали пикап у жены лидера «Машины времени» Макаревича
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Андрей Макаревич

Андрей Макаревич. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Израильские военные забрали пикап у жены лидера «Машины времени» Андрея Макаревича (признан Минюстом России иностранным агентом). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что их автомобиль Mitsubishi забрали для военных нужд.

Супруга рок-музыканта Эйнат Кляйн сыронизировала, что «призвали на службу» пока только машину. Сам Андрей Макаревич сейчас на гастролях в Европе.

Ранее музыкант, уехавший из России после начала специальной военной операции в Израиль, заявил, что его пытался обмануть русскоговорящий журналист. Артист уточнил, что его супруге написал лже-представитель украинского агентства УНИАН.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран нанес удары по авиабазам Израиля

    Израильские военные забрали машину у жены Макаревича

    Цены на нефть выросли из-за эскалации конфликта Ирана и Израиля

    Трамп отказался отправлять чиновников на переговоры с Ираном

    Погибшим при атаке дрона ВСУ оказался записавший обращение к Путину чиновник

    ЦАХАЛ назвала количество уничтоженных ЗРС армии Ирака

    Испания призвала Евросоюз ввести эмбарго на поставки оружия Израилю

    Вратарь «Краснодара» рассказал об играх с травмой в чемпионском сезоне РПЛ

    В МИД России прокомментировали атаки Израиля на атомные объекты Ирана

    Названа цена самой дешевой квартиры в Сочи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости