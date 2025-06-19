Москвичей предупредили об опасных явлениях

МЧС: В Москве ожидается сильный дождь с грозой и порывами ветра

В Москве в ближайшее время и до 21 часа ожидаются сильный дождь с грозой и порывами ветра до 15 метров в секунду. Об опасных погодных явлениях предупредили жителей столицы в управлении МЧС.

В связи с непогодой жителям Москвы посоветовали сильно не разгоняться на автомобилях и увеличить дистанцию на дорогах, а также избегать внезапных маневров. Пешеходов призвали обходить рекламные щиты и другие шаткие конструкции, не прятаться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что жителям Москвы и области не стоит ждать 30-градусной жары до конца июня. При этом последние пять дней месяца обещают быть теплее, чем сегодняшние дни.

В субботу, 21 июня, обойдется без существенных осадков, а днем прогнозируется небольшое потепление. Самая короткая ночь, которая будет в субботу, обещает быть прохладной, с температурой от 6 до 11 градусов, но днем потеплеет до плюс 21 градуса. В воскресенье, 22 июня, будет еще теплее — воздух прогреется до плюс 23 градусов.